Assolto l'imprenditore arrestato in Indonesia con l'accusa di corruzione: Fabio torna a casa

PADOVA - E' stato giudicato innocente Fabio Nizzardo, l'imprenditore 43enne originario di Padova arrestato

nel gennaio scorso con l'accusa di corruzione dalle autorità indonesiane. Nizzardo, che vive e lavora nell'isola di Flores, in Indonesia, da 10 anni, era indagato per aver fatto da mediatore in una compravendita di terreni di alcuni pescatori dell'isola.

Secondo i giudici Nizzardo, in cella insieme ad altre persone del posto con la medesima accusa, non poteva sapere che quei terreni erano dello Stato e non dei contadini che volevano guadagnare dalla loro cessione. «Siamo felici non vediamo l'ora di abbracciarlo» il commento

della famiglia che vive a Brugine

