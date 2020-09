CAMPODARSEGO - Paolo Mason, assessore alle attività produttive e al commercio del Comune di Campodarsego, è risultato positivo al Covid al rientro da un breve periodo di ferie tra Veneto e Toscana. Le condizione di salute dell’assessore sono nel complesso buone, con poca tosse e senza altri sintomi. È positiva anche la moglie. Ora l’assessore è in isolamento domiciliare, ma in municipio la notizia è rimbalzata da un ufficio all’altro con una certa preoccupazione perché lo stesso Mason la scorsa settimana ha partecipato al Consiglio comunale.

Mason ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della positività venerdì scorso, dopo essere stato sottoposto il giorno prima al tampone all’ospedale di Camposampiero. Ora resta da comprendere se ci saranno altri casi di positività all’interno della giunta e del Consiglio, visto che l’assessore ha partecipato mercoledì all’ultima seduta. Intanto ci sarebbe un secondo contagio di una candidata consigliera della lista “Valter Gallo sindaco, Uno di Voi”.

LA TESTIMONIANZA

«Già a partire dai giorni precedenti, in via precauzionale, avevo avvisato tutte le persone con cui avevo avuto un contatto diretto . spiega l’assessore Paolo Mason -. Ovviamente mi sono da subito posto in isolamento e vi rimarrò fino a mercoledì prossimo, in attesa della scadenza del termine per effettuare i tamponi di controllo. Nel frattempo, cercherò di mettere in campo tutte le necessarie risorse per proseguire il mio lavoro e la mia candidatura». Mason corre infatti per le prossime Comunali nella lista “Valter Gallo sindaco, Uno di Voi” dell’attuale vice sindaco Valter Gallo.

«Tengo a precisare che durante l’ultimo consiglio comunale, durato all’incirca quindici minuti, ho sempre portato la mascherina, rispettando il distanziamento sociale di un metro, come previsto dalla normativa sul contenimento e l’emergenza epidemiologica. E’ evidente che il Covid-19 non riguarda solo le persone più anziane e più fragili ma anche quelle più giovani in buona salute, come il sottoscritto e, per questo, isolamento e contenimento del contagio sono risultati fondamentali. In questi giorni sono riuscito comunque a seguire l’attività amministrativa che riguarda le mie deleghe potendo contare su una squadra speciale di colleghi che è arrivata anche lì dove fisicamente io non potevo arrivare».

L’INSEGNAMENTO

«Un’esperienza che mi ha insegnato molto - continua - soprattutto sotto il profilo dei rapporti umani e che mi ha confermato ancor di più quanto il comportamento di ciascuno di noi sia fondamentale per la tutela propria e degli altri. Mai avrei immaginato di vivere una situazione simile in questi giorni di fine estate. Un’estate strana – conclude l’assessore Paolo Mason - che sembrava avesse cancellato i lunghi mesi passati nel timore di possibili contagi».

