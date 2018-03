di Marco Aldighieri e Gabriele Pipia

CITTADELLA (PADOVA) -in cui l'ormaiappare completamente, in pose palesemente osè. Ci sarebbero anche queste immagini nel fascicolo dell'inchiesta per tentata concussione aperto dalla Procura di Padova nei confronti di Foto inviate alle commercianti che confermerebbero quanto le sue avance fossero esplicite , sommandosi così ai messaggi e alla registrazione audio di cui sono già in possesso gli inquirenti. Gli uomini della Guardia di Finanza di Cittadella hanno ascoltato il sindaco come persona informata sui fatti («Ma non posso dire nulla» è il lapidario commento di Luca Pierobon) e sentiranno nei prossimi giorni altri rappresentanti della giunta e alcuni dipendenti comunali. I finanzieri intendono capire se qualcuno fosse a conoscenza del comportamento anomalo dell'assessore, magari pur senza conoscere fino in fondo lo sfondo sessuale della vicenda.Il quadro investigativo si sta delineando e le Fiamme Gialle ora avrebbero notizia di. In questo caso, però, ad oggi non risulta alcuna denuncia...