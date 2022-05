PADOVA - Aveva sempre respinto con fermezza l’accusa di assenteismo. Sostenendo di essere vittima di una macchinazione. Ha avuto ragione il professor Emilio Quaia, 52 anni, di origini pordenonesi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia in Azienda ospedaliera. Dopo una brevissima camera di consiglio il giudice dell’udienza preliminare Claudio Marassi l’ha assolto dalle accuse di interruzione di pubblico servizio e truffa ai danni dell’Azienda ospedaliera. Il primario è stato scagionato dalla prima imputazione perché il fatto non sussiste, e dalla seconda accusa perché il fatto non costituisce reato.



FINE DI UN INCUBO

Quaia era presente in aula alla lettura della sentenza. Ma ha preferito non fare alcun commento. Ha salutato il suo legale avviandosi rapidamente verso l’ospedale per riprendere il lavoro. É stato il difensore, l’avvocato William Crivellari del foro di Trieste, a parlare della fine di un incubo: «Siamo molto soddisfatti del riconoscimento della totale estraneità del professor Quaia dalle accuse infamanti che gli erano state rivolte. É incredibile come possano essere contestate simili condotte ad un professionista che trascorre una media di tredici ore al giorno in reparto, facendo i turni anche al sabato».

Il giudice non ha quindi accolto le richieste del pubblico ministero Sergio Dini che aveva sollecitato una condanna a dieci mesi di reclusione. Respinte al mittente pure le richieste risarcitorie dell’Azienda ospedaliera che si era costituita parte civile contro il primario.



LA VICENDA

Il professor Quaia era accusato di essersi assentato dal posto di lavoro, senza uno straccio di giustificazione, per una decina di volte, dal settembre 2018 al giugno 2020. Avrebbe in sostanza preso parte a missioni non autorizzate, spesso all’estero. Nel corso della sua arringa al termine del giudizio abbreviato l’avvocato Crivellari aveva sottolineato come il suo assistito, all’epoca in qualità di direttore facente funzioni, non aveva bisogno di chiedere le autorizzazioni ad alcun superiore perché era lui il responsabile dell’Unità Operativa Complessa di radiologia. E poi per quelle missioni non aveva mai chiesto alcun rimborso spese. Per la difesa non si era inoltre mai verificata alcuna interruzione di pubblico servizio.

Tutto era iniziato con un esposto in Procura. Un documento dettagliato, da cui gli inquirenti avevano preso spunto per avviare le indagini. Quaia era tornato appositamente dalla Scozia nel 2018, dove lavorava al Royal Infirmary Hospital di Edimburgo, per partecipare e vincere il concorso indetto dal Bo per il posto di direttore dell’istituto di Radiologia. Il 28 settembre 2018 il rettore Rosario Rizzuto aveva comunicato all’Azienda la designazione di Quaia per l’incarico. Ma, a sorpresa, l’allora direttore generale della sanità veneta Luciano Flor non aveva ratificato la nomina. Non solo, al posto di Quaia aveva designato il professore Roberto Stramare, arrivato nel concorso dietro a Quaia. Da quel momento per il docente era iniziata una lunga battaglia, vinta solo all’inizio del 2021. Nel mezzo anche una serie di lettere di minacce al direttore e alla famiglia.