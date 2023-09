Assalta la pizzeria con un coltello, ma la rapina fallisce: arrestato quarantunenne

- Momenti di paura ieri sera 2 settembre, in unanella zona dia Padova. Alle 21 i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti dove poco prima un dipendente dell'esercizio commerciale ha contattato il 112 riferendo di essere stato vittima di una tentata rapina da parte di un uomo armato di coltello. Il pizzaiolo ha riferito ai carabinieri di conoscere di vista il bandito. Con un identikit della persona da ricercare, la pattuglia ha effettuato un servizio di controllo in tutta l'area non distante dalla pizzeria. Poi l'ha rintracciato a casa del padre. Nei guai è finito un uomo di, sconosciuto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo messo di fronte a prove schiaccianti a suo carico, ha consegnato il coltello ai carabinieri utilizzato per tentare di rapinare l'esercente. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Il quarantunenne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e associato alla Casa Circondariale Due Palazzi.