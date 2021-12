Assalto nella notte, paura in villa ma un giovane e il cane mettono in fuga i banditi

BORGORICCO - Terrore in villa lunedì notte alle 2 in via Fratta a Borgoricco. Siamo nel cuore del Camposampierese, zona questa funestata da decine di furti in abitazione negli ultimi mesi. Due malviventi hanno atteso che la famiglia uscisse per andare a lavorare al mercato, poi hanno tagliato la rete della residenza e sono penetrati nel gardino. Dopo aver tenuto a debita distanza il cane proteggendosi con un bancale, hanno sfondato un vetro della porta d'ingresso e sono penetrati all'interno. A dormire in casa c'era il fidanzato della figlia dei proprietari di casa che aveva appunto il compito di dare da mangiare al cane in loro assenza.

APPROFONDIMENTI NORDEST Assalto in villa: i banditi ripresi dalle telecamere

I rumori hanno svegliato il giovane che ha allertato al telefono il papà della fidanzata dell'emergenza. Poi si è messo ad urlare e a chiamare insistentemente il cane per tentare di mettere in fuga i ladri. L'operazione ha sortito gli effetti sperati. I malviventi, probabilmente italiani, sono fuggiti a mani vuote lasciando una scia di danni alle loro spalle. L'intero film dell'assalto è rimasto immortalato nelle immagini delle videosorveglianza della famiglia. Ora il materiale informatico è nelle mani dei carabinieri che avranno il compito non facile di rintracciare la coppia di banditi prima che gli stessi possano tentare di commettere azioni analoghe in altre ville della zona.