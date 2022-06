Assalto al bancomat finito male: è caccia ai ladri, scappati senza neanche un centesimo

ARZERGRANDE - Assalto al bancomat. Il colpo all'alba di oggi, 25 giugno, intorno alle 3.45 ad Azergrande al civico 88 di via Roma dove i carabinieri della radiomobile di Piove di Sacco sono intervenuti nella sede della filiare della banca patavina dove dei malintenzionati hanno inserito un ordigno esplosivo artigianale nello sportello del bancomat. Il danno è rimasto circoscritto al solo dispositivo ed è ancora in corso la quantificazione economica di quanto rotto con l'esplosione. Non è stato sottratto del denaro a causa del malfunzionamento della c.d. marmotta che ha parzialmente deflagrato. L'ordigno e il bancomat sono stati sequestrati e sono già in corso le indagini per risalire ai responsabili.

