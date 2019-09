Assalti ai bancomat del Nordest, finiscono in carcere sette giostrai

di Alberto Beltrame

PONZANO - I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso li stavano tenendo sotto controllo da tempo. E dopo mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e analisi delle telecamere degli sportelli bancomat fatti saltare in aria tra Veneto, Friuli e Alto Adige, hanno chiuso il cerchio. La banda stava ampliando gli orizzonti, esportando in Belgio le proprie tecniche con l'aiuto, stando a quanto emerso, di Radames Major, 66 anni, capoclan dei giostrai ai tempi della mala del Brenta e recentemente uscito dal carcere di Milano dopo aver scontato 30 anni di detenzione per 19 sequestri di persona (tra cui quello fallito di Luciano Benetton) e rapina.