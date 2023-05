Albignasego. Assalto al bancomat con l'esplosivo, i ladri lo fanno saltare in aria

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Il bancomat è stato fatto saltare in aria e i malviventi sono fuggiti con il bottino. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio si è sentito un boato ad Albignasego. I ladri hanno prima oscurato le telecamere della banca di via Roma e poi hanno posizionato dell'esplosivo di fronte al bancomat.

La deflagrazione ha svegliato diverse persone. I banditi hanno arraffato tutti i soldi che potevano e sono scappati in velocità. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano per i rilievi. Ancora non è noto l'importo complessivo rubato. Si tratta del secondo assalto in pochi giorni dopo quello fallito la settimana scorsa a Limena.