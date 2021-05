Aspen Pumps acquisisce al 100% la padovana 2 Emme Clima: l'ad Marini diventa azionista del gruppo britannico

PADOVA - Aspen Pumps, gruppo britannico leader mondiale nella produzione di componenti per il condizionamento e la refrigerazione, controllata dal Fondo di Private equity inflexion, ha acquisito la 2 Emme Clima di Rovolon. L'accordo definitivo ha previsto l’acquisizione del 100% del capitale sociale dell'azienda padovana. Ma nello stesso tempo l'imprenditore Michele Marini, fondatore e amministratore delegato di 2 Emme Clima, è divenuto azionista di Aspen, al fianco del top management societario.

«Il rapporto con il team di Aspen è storico e c'è una forte logica commerciale nell'ingresso nel gruppo - spiega Marini -. Abbiamo ambizioni molto elevate e lavorare con Aspen sosterrà la prossima fase del nostro sviluppo. La nostra passione per il settore riscaldamento, ventilazione e condizionamento (Hvac) è stata al centro del nostro successo e non vedo l'ora di migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi». Anche Adrian Thompson, ceo di Aspen Pumps Group, ha sottolineato che si tratta di «un nuovo entusiasmante capitolo nel lungo rapporto con 2 Emme Clima: decisione logica per noi, la volontà è di migliorare la nostra gamma di accessori per installazioni commerciali e residenziali. Michele Marini ha costruito un'eccellente attività negli ultimi 13 anni e siamo lieti che lui e il suo team entrino a far parte della famiglia Aspen ”.

In Europa la crescita del settore Hvac nei settori commerciali e residenziali sta conquistando quote di mercato sempre più importanti. L’aggiunta di nuovi prodotti complementari all’attuale gamma e la volontà di entrare nel mercato dell’Europa meridionale - si legge in una nota aziendale - costituiscono un altro tassello da aggiungere allo sviluppo del gruppo Aspen.

2Emme Clima è stata assistita nell’operazione da BModel con un team guidato da Claudio De Nadai e il supporto di Alessandro Schiavo e Marco Vismara.