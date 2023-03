ABANO (PADOVA) - Un disagio durato oltre due ore con qualche comprensibile momento di apprensione. Tutto però si è risolto per il meglio per tre ospiti e una dipendente dell'hotel All'Alba di via Valerio Flacco, in pieno centro, che sono rimasti bloccati ieri mattina all'interno di un ascensore. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando la cabina ha improvvisamente interrotto la sua corsa.

Intrappolati in ascensore

«Sul posto sono arrivati per primi i tecnici della ditta che lo aveva installato - racconta il titolare dell'albergo Luca Scappini -, poi seguiti dai vigili del fuoco. È stato necessario il loro intervento in quanto il guasto era un po' più serio di quello che appariva in un primo momento. Ad ogni modo, nessuna delle persone all'interno dell'ascensore ha mai corso alcun pericolo - tiene a sottolineare l'albergatore - Ci scusiamo per quanto è accaduto, ma le operazioni di soccorso sono state tempestive ed efficienti». La squadra di pompieri arrivata dal distaccamento termale di via Barovier era infatti la sola dotata di una speciale apparecchiatura risultata in grado di sbloccare, tramite una complessa manovra di sollevamento, l'elevatore che era rimasto letteralmente "incastrato" fra il piano terra e il primo piano. I vigili del fuoco per prima cosa si sono accertati delle condizioni psicologiche e fisiche in cui si trovavano le quattro persone intrappolate nella cabina. Nel caso avessero presentato uno stato di forte choc, i pompieri avrebbero agito il più rapidamente possibile per toglierle da quella scomoda posizione. Constatato però che fortunatamente stavano tutte bene ed erano relativamente tranquille, i soccorritori hanno lavorato senza fretta e con la massima calma per rimettere in movimento i meccanismi dell'ascensore.

Un'operazione che è stata seguita sul posto, minuto per minuto, dallo stesso titolare dell'hotel. La presenza di due mezzi dei pompieri di fronte all'entrata dell'albergo aveva inevitabilmente causato in po' di allarme fra alcuni degli ospiti. Si era persino diffusa la voce che fosse scoppiato un incendio nel parcheggio sotterraneo. In realtà, le normali attività dell'hotel non hanno mai subìto alcuna interruzione. L'emergenza è rientrata poco dopo le 11.