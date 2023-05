ARZERGRANDE (PADOVA) - Viene ricordato oggi, con una manifestazione che avrà inizio alle 10, il centenario dell’edificio scolastico di Arzergrande, che oggi ospita le scuole medie. Alla presenza delle autorità civili, il maestro Antonio Maritan, sollecitato dall’assessore alla cultura Teresina Ranzato, intratterrà gli studenti spiegando cosa significa il secolo di vita della scuola. Il 4 agosto 1922 il c onsiglio comunale stanziò 310 mila lire per la costruzione dell’edificio che doveva essere imponente e rispettare i canoni architettonici dell’epoca: la cosa suscitò qualche malumore poiché nell’area prescelta c’era il campo di calcio.

La storia