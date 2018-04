Furbetti del rifiuto, il sindaco diventa sceriffo e mette una taglia: 200 euro

di Cesare Arcolini

ARZERGRANDE - Contro l’abbandono dei rifiuti, il sindaco mette una taglia sui trasgressori che deturpano l’ambiente. Il primo cittadinodiventa “sceriffo” e si dice pronto a pagare chiunque porti informazioni dettagliate e attendibili per incastrare chi insozza il territorio. «Sono stanco di lamentele da parte della mia gente, sono stanco di vedere i nostri canali e la nostra campagna sporcati e inquinati da gente senza alcuna cultura e dignità - ha detto il primo cittadino -, a chiunque mi metta in maniera concreta sulle tracce di questi maleducati. Quando avremo informazioni schiaccianti in nostro possesso sarà nostra cura presentarle alle forze dell’ordine che faranno il resto. Chi sbaglia da ora in poi pagherà: tolleranza zero».