​Fiammata improvvisa dalla scatola dell'energia elettrica

ARZEGRANDE (PADOVA) - Poco prima delle 18 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma ad Arzergrande per il principio d'incendio di una scatola di derivazione dell'azienda fornitrice dell'energia elettrica, posta sul muro di una palazzina. La fiammata ha interessato una tenda sottostante e un ombrellone. I vigili del fuoco accorsi da Piove di Sacco, hanno effettuato un sopralluogo e messo in sicurezza le abitazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA