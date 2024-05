PADOVA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con personale della Sezione Operativa Navale di Chioggia, hanno individuato ad Arzergrande un'area di oltre 2 mila metri quadri adibita a deposito di circa 20 quintali di rifiuti classificati, sulla base di una preliminare analisi, come speciali non pericolosi.

L'intervento è stato eseguito dalla Compagnia di Piove di Sacco a seguito dei riscontri sul posto e dei sorvoli eseguiti della Sezione Aerea di Venezia.

In particolare è stata rilevata la presenza di rifiuti potenzialmente dannosi per l'ambiente, quali elettrodomestici, pneumatici, materiale plastico di vario genere, una pressa per imballaggi, materiale edile e ferroso, rottami, motocicli, batterie di autoveicoli, nonché un intero fabbricato fatiscente, anch'esso colmo di rifiuti di varia natura. Il proprietario del terreno è stato segnalato alla Procura per l'ipotesi di reato di attività di gestione di discarica non autorizzata.