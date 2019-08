PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 200mila articoli di cancelleria destinati ai ragazzi delle scuole perché privi delle autorizzazioni e potenzialmente nocivi per la salute. G



li articoli erano in vendita presso un commerciante gravitante nell'orbita del Centro Ingrosso Cina in Corso Stati Uniti a Padova.



Il materiale sequestrato è composto da matite colorate, pastelli, acquerelli, pennarelli, evidenziatori, colle stick e gomme, che sarebbero diventati il corredo scolastico di ignari giovani studenti, esponendoli a possibili conseguenze dannose per la salute. Valore commerciale del sequestro 500mila euro. Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale, responsabile della violazione, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione della prescritta sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 30.000 euro.

