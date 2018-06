Crolla l'impero dei galleristi Vecchiato: fallite due società

di Luca Ingegneri

PADOVA -. In poche settimanehanno scritto la parola fine alle. I giudici della sezione specializzata d'impresa del Tribunale di Brescia hanno dichiarato la, già in liquidazione, e di, le due società cui era stato trasferito il ramo d'azienda dell'attività di commercio di opere d'arte, in precedenza gestito rispettivamente da Vecchiato Arte Srl e Vecchiato Art Galleries Srl. La palla è ora nelle mani dei curatori fallimentari, i commercialisti bresciani Michele Cattaneo e Diego Savani, che hanno convocato prima della pausa estiva le assemblee dei creditori. Un appuntamento di fondamentale importanza per l'esatta quantificazione del passivo accumulato dalle due società.Per effetto del doppio fallimento,. Potrà riprendere il suo percorso soltanto quando i due curatori fallimentari saranno in grado di perfezionare il subentro. I giudici non hanno ancora dichiarato la nullità né la risoluzione del contratto invocati da Rabarama ma l'artista ha comunque ottenuto un primo parziale provvedimento che le consente di commercializzare in maniera autonoma le sue sculture. Prima di questo doppio stop il contenzioso era entrato nella fase decisiva. Il consulente nominato dal tribunale sta infatti esaminando i numerosi programmi informatici sequestrati nei computer di Canova. Ha il compito di ricostruire l'intricata contabilità della galleria, nel tentativo di trovare precisi riscontri a quanto accertato dalla Guardia di finanza.