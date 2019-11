​​Opere d'arte nascoste nell'albergo fantasma alla periferia di Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAAl completo. Nei siti specializzati in prenotazioni alberghiere, a cominciare da Booking.com, non c'è nessuna stanza disponibile per l'hotel Poetic di Padova. Tutto esaurito. Ma dentro non c'è nessun cliente. La reception è vuota. Una valigia di cuoio anni Cinquanta e una vecchia divisa da ufficiale dell'aeronautica sono le uniche tracce di potenziali clienti. E del resto le foto, che pubblicizzano l'albergo in Internet, denunciano uno stato di abbandono choccante. Degrado assoluto, lavandini rotti, letti sfatti, cassetti e armadi aperti, polvere e ragnatele. Una galleria fotografica repellente. Come si può pubblicizzare e offrire stanze in un albergo chiuso dal 1997 ridotto in simili condizioni? In realtà siamo di fronte ad una performance artistica ancora in evoluzione. Una provocazione di una ventina di esponenti del mondo dell'arte padovana alternativa, ispirati da Simone Berno il pittore noto perché si fa rubare i quadri appendendoli nelle piazze in giro per il mondo.