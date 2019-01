CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Tragedia un'abitazione di Arsego, dove ieri mattina si è fermato per sempre il cuoricino di unche da tre combatteva contro un. Nella sua casa in via Marco Rossi nell'area del prà della fiera, infatti,ha cessato di vivere lasciando nella disperazione i genitori, papà Luigi e mamma Alessia, la sorellina gemella e un fratello di due anni più grande.La notizia ha fatto subito il giro del paese, destando cordoglio e commozione tra i parenti, gli amici e i tanti conoscenti della famiglia che ad Arsego è molto nota. Da alcuni anni papà Luigi è subentrato alla storica azienda fondata dal nonno Adriano, la Omas in via Giovanni Momi in zona industriale, produttrice di macchine utensili. La fabbrica è indubbiamente tra le più importanti del Comune di San Giorgio delle Pertiche con i suoi cento dipendenti. Una famiglia di industriali