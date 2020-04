Deve scontare 3 anni e 9 mesi, rintracciato e tradotto in carcere

VIGONZA - E' stato rintracciato e arrestato e ora deve scontare tre anni, 9 mesi e 22 giorni di carcere. Per Terry Volpato, del 1992, residente a Vigonza, è scattata l'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Padova, ufficio esecuzioni penali, dovendo ora espiare un residuo pena per dei reati contro il patrimonio commessi tra febbraio e aprile 2019 a Villanova di Camposampiero, Campodarsego e Borgoricco.



L'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Padova dai militari della stazione di Pionca di Vigonza, come disposto dal magistrato.