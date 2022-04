In vacanza a Padova per Pasqua finisce in carcere: nomade 35enne deve scontare una condanna a 19 anni

PADOVA - Voleva trascorrere la Pasqua a Padova, ma è finita in carcere per una condanna da scontare di 19 anni. Arrestata infatti dalle Volanti nella notte la 35enne latitante mentre si trovava nella sua stanza di hotel in zona Torre.

Si tratta di una donna origini lombarde a carico della quale c'è l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Aosta: deve scontare 19 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Prima di essere accompagnata in questura, gli agenti hanno scoperto che nascondeva anche alcuni grammi di stupefacenti del tipo hashish, per la cui detenzione la donna è stata sanzionata. A seguito degli accertamenti effettuati per la sua identificazione, essendo priva di documenti, è emerso che, nel corso degli anni, ha fornito alle forze di polizia più di 30 diverse proprie generalità.