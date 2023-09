Arrestò Messina Denaro, il generale De Liso comanderà la Legione carabinieri Veneto con sede a Padova

PADOVA - Arrestò Messina Denaro, dal 6 settembre arriverà a Padova. Il generale Giuseppe De Liso comanderà la Legione carabinieri Veneto.

Negli ultimi due anni il comando provinciale guidato dal generale De Liso ha arrestato quasi 400 esponenti di Cosa nostra, fra capi e gregari.

La biografia

Ma non solo. Il generale De Liso, con la collaborazione del Tribunale, della Procura e della Procura generale, ha avviato una serie di percorsi con le associazioni e le scuole dei quartieri più difficili, a partire dallo Zen, ma anche a Brancaccio, Sperone. Il generale è stato anche l'ideatore della «Operazione biblioteche», facendo arrivare nelle scuole centinaia di libri.

Sposato, con tre figli, il generale De Liso ha intrapreso la carriera militare nel 1982, frequentando la Scuola Militare «Nunziatella» di Napoli e i corsi dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha frequentato, da maggiore, il 10° corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e ha, nel tempo, conseguito i master in «Esperti in Scienze della Sicurezza e dell'Organizzazione» e «Studi internazionali strategico - militari». Nei gradi di tenente e capitano, è stato comandante di plotone dell'8° Battaglione carabinieri «Lazio» in Roma, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia, comandante delle compagnie carabinieri di Trani (BT) e di Castellammare di Stabia (NA), nonché comandante della Sezione corsi del reparto corsi della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Da ufficiale superiore, nei gradi di maggiore e tenente colonnello, ha ricoperto gli incarichi di addetto alla 2^ Sezione dell'Ufficio personale Ufficiali, di capo della 5^ e di capo della 1^ Sezione dell'Ufficio Legislazione del comando generale dell'Arma dei carabinieri e di comandante del Gruppo carabinieri di Locri (RC). Con il grado di colonnello, ha ricoperto gli incarichi di Capo Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di comandante provinciale carabinieri di Firenze e di Capo Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma. Con il grado di Generale di Brigata, ha retto la carica di Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo.