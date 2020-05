«Datemi i soldi», 36enne prende a martellate la porta di casa dei suoi genitoi: arrestato

PADOVA - Per farsi dare 50 euro era disposto ad accoltellare i propri genitori. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio i carabinieri hanno arrestato per estorsione, maltrattamenti in familia e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere C.B., 36enne padovano già noto alle forze dell'ordine.

Nella serata di sabato 16 a Padova, l'uomo telefona ai suoi genitori chiedendo loro 50 euro. A fronte di un netto rifiuto il 36enne, accecato dalla rabbia, decide di recarsi nella loro abitazione, scavalca la recinzione e inizia a danneggiare la porta di ingresso colpendola con una mazzetta per cercare di farsi consegnare quanto richiesto. I genitori hanno allora chiamato il 112. L'intervento dei militari dell'Arma ha permesso di evitare il peggio: nel corso della perquisizione personale è spuntato anche un coltello da cucina, finito sotto sequestro assieme al martello. L'uomo, che si trova ora agli arresti domiciliari, è stato denunciato anche per maltrattamenti in famiglia poiché i genitori da tempo subivano i suoi comportamenti violenti.

Ultimo aggiornamento: 16:32

