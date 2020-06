Ubriaco aggredisce per l'ennesima volta la moglie: arrestato 58enne

LIMENA - Ennesimo caso di abusi su una donna. Il fatto è accaduto a Limena. L'uomo, un marocchino cinquantottenne, ha nuovamente aggredito la moglie, accuse per le quali è stato già sottoposto in passato alla detenzione domicilare. La sera di sabato 13 giugno è stato però fermato dai Carabiniere della squadra mobile della sezione radiomobile di Padova proprio mentre, ubriaco, si accaniva al culmine dell'ennesima lite, sulla donna, una connazionale di 33. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto al carcere Due Palazzi. La donna ancora una volta ha dovuto ricorrere a cure mediche per lesioni giudicate guaribili in una settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA