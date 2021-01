Stalking sulla 19enne che lo aveva lasciato dopo pochi mesi: arrestato giovane nigeriano

La polizia di Padova ha arrestato un nigeriano, Hillary Young Okezie, 21 anni, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e danneggiamento aggravato. Il 21enne aveva avuto una relazione sentimentale con una ragazza padovana di 19 anni, terminata dopo 9 mesi. Non essendosi mai rassegnato della fine della relazione, il giovane aveva iniziato ad avere una condotta molesta nei confronti della donna, assillandola e importunandola giorno e notte con molteplici messaggi e chiamate, anche presentandosi più volte sotto la sua casa.

Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati chiamati dalla 19enne che aveva visto l'uomo scavalcare la rete di recinzione della sua casa, e a bussare insistentemente alla porta, col tentativo poi di sfondarla con una sedia. Non riuscendoci è poi salito sul terrazzino raggiungendo il balcone e cominciando a spingere con forza contro le porte finestre. In quel franfìgente sono arrivati i poliziotti che hanno bloccato e arrestato il nigeriano, finito infine in carcere su disposizione del magistrato.

