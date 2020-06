Sconta la condanna ai servizi sociali ma deruba una donna: arrestato, torna in carcere

VEGGIANO - Lui è vicentino, ma ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Mestrino (Padova), che lo hanno raggiunto a Vicenza, dove risiede. Massimiliano Maria De Antonis, residente nel capoluogo berico, è stato arrestato dai carabinieri padovani ieri mattina. Ed è finito in carcere, mentre stava già scontanto un affidamento ai servizi sociali per un cumulo di pene da smaltire, poiché Corte d'appello di Venezia e Procura di Verona hanno deciso di interrompere la misura alternativa e di associarlo al carcere Pio X di Vicenza.

L'uomo, dopo una specifica attività investigativa dell', è ritenuto responsabile di avere, il 30 maggio scorso, a(Padova), la borsa contenente effetti personali e il portafogli con danaro di proprietà di G.M., nata nel 1967 e residente ad(Vicenza). La signora aveva lasciato la sua borsa sul sedile della sua vettura, nel parcheggio del supermercato, mentre stava andando a riportare al suo posto il carrello della spesa. Il De Antonis era fuggito a bordo di uno scooter ma, con l’aiuto delle immagini di videosorveglianza e la descrizione fornita dai testimoni dell’accaduto, era statocon la richiesta di sostituire la misura alternativa con la carcerazione.

L'uomo era già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, per un cumulo di pene di 14 anni per danneggiamemto, rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati commessi tra il 1980 e il 1982. I carabinieri si sono mossi su ordine di eseuzione per la carcerazione emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in relazione al decreto di sospensione provvisoria della misura dell'affidamento ai servizi sociali, emesso dall'ufficio di sorveglianza della Procura della Repubblica di Verona che concordava con le risultanze investigative fornite dai carabinieri. L'arrestato è stato tradotto alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

