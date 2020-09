Beccati con la bicicletta appena rubata da un garage: due giovani romeni in manette

TEOLO - Sono stati colti in flagranza di reato e sono finiti in manette due "topi di garage" che si erano appena appropriati di una bicicletta. I carabinieri di Bastia di Rovolon e di Albignasego hanno arrestato, durante una servizio di controllo del territorio, due giovani romeni. Si tratta di Andei Ionut Milea, del 1998, residente a Noventa Padovana, e di Dragos Valentin Plesca, del 2002, residente a Padova.



I due sono stati sopresi dai militari in via Grillo a San Biagio di Teolo con due mountain bike in atteggiamento sospetto. In breve i carabinieri hanno accertato che una delle due bici era appena stata rubata dal garage dell'abitaziione della 52enne M.C., e che nel corso della nottata nella stessa via gli stranieri avevano commesso altri tentativi di furto nelle case. La bici è tornata alla legittima proprietaria, mentre i due cittadini romeni sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA