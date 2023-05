AGNA (PD) - Non ha mai ottemperato ai debiti con il fisco e alla fine dei giochi ha preferito essere arrestata che saldare tutti gli insoluti. I reati in materia di imposte sembravano ormai lontani e in cuor suo la protagonista pensava che ormai la giustizia avesse messo una pietra sopra alla sua posizione debitoria. Ma alla fine, nonostante le tempistiche, mercoledì 24 maggio per la donna è arrivato come un macigno il conto da pagare.

Non in denaro, ma con una misura restrittiva a suo carico. Per i prossimi diciotto mesi dovrà rimanere rinchiusa nel suo domicilio in stato d'arresto perché per oltre dieci anni non ha pagato i debiti con il fisco.

Non è dato sapere se tale scelta sia stata frutto della crisi economica oppure, scientificamente l'indagata abbia deciso di non adempiere al pagamento delle tasse. Alla fine per una donna di 53 anni di Agna è giunta la punizione più severa: l'arresto. Mercoledì mattina i militari dell'Arma della stazione di Agna si sono recati a casa della donna e l'hanno invitata a seguirli in caserma. Quest'ultima quando ha visto i carabinieri alla porta d'ingresso ha subito capito che non si trattava di una visita di cortesia. In una frazione di secondo ha ripercorso i suoi anni lavorativi nei quali di fatto avrebbe avuto più di un problema con il fisco. Problemi questi che si sono accumulati fino a diventare insomortabili.

IN CASERMA

Una volta giunta negli uffici della stazione dei carabinieri di Agna, il personale militare le ha notificato un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di Venezia. Di fatto l'indagata è accusata di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e omessa dichiarazione. Tutti reati ormai datati risalenti al 2012 che la donna aveva commesso ad Este. Messa di fronte alle proprie responsabilità la cittadina è stata arrestata e posta ai domiciliari come richiesto dall'autorità giudiziaria dove dovrà scontare una pena di un anno e mezzo.

La cittadina di Agna, con qualche precedente alle spalle, di fronte ai militari non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul perchè in questo lungo periodo non abbia mai pensato di ottemperare ai suoi debiti con il fisco. Sta di fatto che ora per diciotto mesi dovrà rimanere in casa per scontare la pena. Verrà giornalmente tenuta sotto stretta osservazione dai militari dell'Arma che si accerteranno sui suoi comportamenti. E' naturale che se venisse meno alla misura restrittiva per lei potrebbero aprirsi le porte del carcere.