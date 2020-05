Spacciava davanti all'università: tunisino 26enne in manette

Un tunisino di 26 anni, Mahmoud Ellafi, è stato arrestato ieri pomeriggio per spaccio e detenzione di stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dalla Squadra Mobile di Padova mentre tentava di spacciare sostanza stupefacente ad un tossicodipendente davanti all’ingresso del Dipartimento Universitario di via Morgagni. Bloccati i due, gli agenti hanno trovato l’acquirente, un albanese, in possesso di 5 grammi di eroina e una dose di cocaina, mentre lo spacciatore aveva 500 euro accartocciati in tasca.

Lo straniero è stato arrestato e colpito da decreto di espulsione, la droga e la somma di denaro sequetrate.



