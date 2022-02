Illeciti nella spesa pubblica: sei arresti e sequestro di beni per 3,5 milioni di euro

PADOVA - Sei persone sono state arrestate e beni per 3,5 milioni di euro sequestrati nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla Procura della repubblica euganea, riguardate illeciti in materia di spesa pubblica. I dettagli verranno illustrati stamani in una conferenza stampa in programma al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Padova, con il Procuratore della Repubblica di Padova, Antonino Cappelleri.