Truffa aggravata ai danni dello Stato e di altri Enti pubblici: sequestro di 3,7 milioni di euro e due misure cautelari

PADOVA - Maxi operazione con 150 militari della Guardia di Finanza di Padova e di altri Reparti del Corpo, operanti in 8 Regioni d’Italia, impegnati sul campo questa mattina per rendere esecutiva un’ordinanza che ha disposto due misure cautelari personali e un decreto di sequestro preventivo di beni e altre disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 3,7 milioni di euro circa, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per truffa aggravata ai danni dello Stato e di altri Enti pubblici nonché per reati tributari , emessi dal GIP presso il Tribunale di Padova. Contestualmente, sono in corso di esecuzione 60 perquisizioni nei confronti, tra gli altri, di 35 indagati in ordine ai predetti reati e alle connesse condotte di riciclaggio.

