PADOVA - La Guardia di finanza padovana, nel corso di tre distinte operazioni, condotte a partire dallo scorso settembre, hanno arrestato tre persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, procedendo al sequestro di sostanze psicotrope per oltre 4,5 chili e denaro contante per 28.000 euro circa.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati