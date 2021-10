CITTADELLA - Le minacce via social al sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, sono state la classica “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Giovedì scorso i carabinieri di Cittadella, su provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Venezia, proprio in conseguenza dell’ultimo atto intimidatorio per il quale è stato denunciato, hanno arrestato il 56enne Paolo Negroni, pluripregiudicato, che si trovava ristretto ai domiciliari dove scontava la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati