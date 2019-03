Arrestato pusher: spacciava a studenti alla fermata dell'autobus

di Vittorino Bernardi

ROSSANO VENETO - Su richiesta di alcuni cittadini che hanno segnalato ladi un probabile pusher su una panchina nei pressi del parco cittadino e dellaluoghi di ritrovo di minori al, i carabinieri della stazione di Rosà ieri 25 marzo, in orario di uscita dalle scuole hanno notato il soggetto segnalato che alla vista delle divise ha palesato evidenti segni di nervosismo.I militari si sono avvicinati e nella conseguente perquisizione all’interno di un pacchetto di sigarette hanno rinvenuto circa 17 grammi di hashish, suddiviso in. Nell’abitazione del soggetto, identificato inresidente a San Giorgio in Bosco (Pd), i carabinieri hanno sequestrato un bilancino e del materiale per confezionare le dosi. Su disposizione del tribunale di Vicenza il 22enne è stato trattenuto in una camera di sicurezza della compagnia di Bassano del Grappa in attesa del rito direttissimo previsto per oggi 26 marzo.Nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri di Rosà negli ultimi giorni hanno segnalato alla procura della Repubblica, con. In mirati servizi notturni i militari hanno ritirato la patente a una 29enne di Cittadella (Pd) trovata all’interno della propria auto con un grinder e alcuni residui di marijuana; un 22enne di Cittadella e un 25enne di Romano d’Ezzelino sono stati sorpresi all’interno di un’auto ae in possesso di un’altra dose e di varie cartine: al conducente è stata ritirata la patente.