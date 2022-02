Arrestata coppia di coniugi latitanti: con loro anche un ragazzino di 11 anni, si sospetta il sequestro

PADOVA - La Squadra Mobile di padova ha arrestato due coniugi albanesi di 49 e 42 anni, entrambi residenti ad Oslo, e destinatari di mandato di arresto europeo del 14 febbraio scorso dalle autorità norvegesi.

Dapprima gli agenti in Volante hanno trovato il mezzo a bordo del quale risultava probabile che la coppia si spostasse nel Veneziano mentre gli investigatori in borghese hanno, poi, individuato, nelle vicinanze, attraverso specifica attività di indagine, l’appartamento nel quale erano ospitati presso alcuni connazionali.

Con i due ricercati è stato trovato un ragazzino di 11 anni affidato provvisoriamente in comunità. I due coniugi erano destinatari dell'ordine di cattura per sequestro di persona, sequestro illegale e presa di ostaggi in danno del minore.