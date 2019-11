Traffico d'armi ed estorsione: 3 arresti. Una pistola usata per un omicidio a Venezia

TREVISO - Tre italiani e un albanese sono stati arrestati per traffico d'armi ed estorsione dai carabinieri di Treviso che hanno accertato, tra l'altro, che una delle pistole recuperate era stata usata per un omicidio a Venezia nel 2018. Il blitz, coordinato dal comando provinciale, è scattato all'alba di oggi tra le province di Treviso, Padova e Venezia dove sono stati notificati gli ordini di custodia cautelare emessi dalla magistratura della Marca. Le armi, 12 pistole e due fucili, erano state rubate anni fa in un'armeria dell'alto trevigiano.



L’attività investigativa è scaturita da un’indagine avviata nel 2018 dai Carabinieri di Treviso a seguito di un controllo effettuato proprio presso un’armeria di San Zenone degli Ezzelini per verificare la posizione di un’arma da fuoco le cui caratteristiche risultavano analoghe a quella utilizzata per un omicidio avvenuto la notte del 9 gennaio 2018 a Venezia.

