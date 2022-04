Addio ad Armando Gennaro, è stato sindaco di Abano terme e Pro Rettore all'Edilizia

Lutto nel mondo dell’Università e della politica padovana. Si è spento improvvisamente questa notte, 13 aprile, nella sua casa di Selvazzano Dentro il professor Armando Gennaro. In pensione da qualche anno Gennaro, che aveva 73 anni, è stato Professore Ordinario di Chimica Fisica dal marzo 2005 e Pro retore all’Edilizia dal 2009 al 2015. Durante il suo mandato ha lavorato a progetti come il recupero del complesso di via Beato Pellegrino e di palazzo Cavalli. Attualmente era presidente della fondazione padovana Irpea che si occupa di educazione, formazione professionale e di progetti legati alla disabilità. In passato ha anche ricoperto ruoli politici rilevanti. È stato, infatti, sindaco di Abano Terme dal 1979 al 1982 alla guida di una giunta Dc-Psdi e poi Dc-Psi e, successivamente, dal 1988 al 1993 con il sostegno della cosiddetta “maggioranza del compromesso storico”. «Gennaro era una persona straordinaria – lo ricorda l’ex rettore Giuseppe Zaccaria - aveva una dedizione assoluta nei confronti dell’Ateneo e una capacità lavorativa non comune. Grazie a lui sono stati portati avanti progetti fondamentali per il futuro della nostra università e di questo lo dobbiamo ringraziare».