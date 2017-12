Da Brugine alla Capitale: per Arianna una "galleria" di fiori all'occhiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brugine (Padova) - Buona chiusura del 2017 e otttime prospettive 2018 per la padovana: alle commesse per l'illuminazione di tanti Comuni italiani si aggiunge quest’anno la città di Roma con un progetto legato alla sicurezza e altri lavori per l’illuminazione a Led di gallerie punto di forza della società. ‘Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per noi - commenta, il fondatore - Una realtà piccola e relativamente giovane come la nostra si è infatti aggiudicata lavori importanti come ie progetti all’estero come l’illuminazione della città norvegese diIl lavoro di squadra è stato fondamentale per questo salto di qualità".Particolarmente importante il format ad alta specializzazione che l'azienda ha messo a punto per l'illuminazione a led delle gallerie, con sistemi brevettati innovativi per sicurezza e sostenibilità. Una specializzazione sempre più richiesta anche nei mercati internazionali: in questi giorni Arianna sta partecipando a importanti gare in. "In questi Paesi - conclude Gerli - la nostra tecnologia, con una progettazione innovativa anche per gli aspetti termici, si rivela imbattibile nelle alte temperature. Tra le novità del 2018 avremo un nuovo elemento illuminante per grandi aree e impianti sportivi. L'aspetto innovativo sta nell'applicazione del nuovo sistema senza sostituire la struttura dell'impianto esistente. Un bel risparmio nei lavori: senza contare la drastica diminuzione dei consumi di energia e dei costi di manutenzione. Con miglioramento della qualità dell’illuminazione per pubblico, giocatori e... arbitri!".