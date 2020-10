Tragedia in area di servizio: nel tir fermo da troppo tempo c'era il cadavere del camionista

PADOVA - Tragedia in area di servizio: nella tarda mattina di oggi - 26 ottobre - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovigana a Monselice all’interno di un’area di servizio per aprire la cabina di un camion che era lì parcheggiato e fermo da tempo. All'interno è stato rinvenuto il corpo privo di vita del camionista. I pompieri arrivati dal distaccamento di Este, hanno aperto la cabina del camion, rinvenendo nel lettino dietro il posto guida l’uomo.

La vittima

Si tratta di un 45enne di origini albanesi che è deceduto sul posto per un probabile malore. Accertamneti da parte del medico del SUEM. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA