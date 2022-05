PADOVA - Un improvviso malore poco dopo le 11 di ieri, mentre era alla guida di una visita culturale al Duomo ha ucciso Antonio Draghi, ex presidente dell'Ordine degli architetti di Padova. Montagnanese di nascita ma da anni residente a Vigonovo (Ve), aveva 74 anni ed era un punto di riferimento nella Riviera del Brenta per iniziative pubbliche e di carattere culturale. Il malore fatale ha colpito Draghi, architetto, scrittore e storico rivierasco, mentre stava guidando una visita culturale al Duomo e al Battistero. Il 74enne si è improvvisamente bloccato, poi è piombato a terra e sul sagrato, accanto al Museo Diocesano, a nulla sono valsi un primo intervento da parte di un medico presente sul posto e quello successivo della Croce verde. L'uscita culturale da lui presieduta era stata programmata con una trentina di membri dell'associazione Cavalieri della Repubblica Italiana della Riviera del Brenta, alla quale era pure lui iscritto.



Nato a Montagnana il 21 maggio 1947, innamorato del territorio della Riviera del Brenta, si era stabilito in via Giotto a Vigonovo, in una antica villa veneta da lui ristrutturata sul Naviglio Brenta. Nel 2011 è stato anche candidato sindaco con la lista Insieme salviamo Vigonovo. I suoi impegni sociali lo hanno visto coinvolto nei comitato rivierasco No elettrodotto aereo, in quello Ambiente e territorio della Riviera del Brenta, La Specola, nell'Anpi e molti altri. Era un convinto fautore del completamento dell'idrovia Padova-Venezia per questioni di sicurezza idraulica. «Una gravissima perdita per tutta la Riviera, per le associazioni per le quali è stato prezioso riferimento, per i tanti che l'hanno conosciuto» ha commentato la prima cittadina di Stra, Caterina Cacciavillani. «Un uomo di grandi valori e competenza, un riferimento storico-culturale per il nostro territorio» ha ribadito il coordinatore del Gruppo archeologico rivierasco Mino Meduaco. Draghi è stato per anni presidente dell'Ordine degli Architetti di Padova e vice presidente nazionale: «Uomo di grande cultura e sensibilità, ha speso a lungo le sue energie in favore della comunità professionale degli architetti e della società» ha commentato l'attuale presidente Roberto Righetto.