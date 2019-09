di Nicoletta Cozza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Sono minori non accompagnati. Poco più che bambini, visto che alcuni hanno appena 14 anni. Arrivano prevalentemente dalla Tunisia e vengono addestrati a essere aggressivi e sfrontati. E diventano ostaggi di criminali senza scrupoli che li trasformano in spacciatori incalliti, ma che non corrono il rischio di venire arrestati proprio per la giovane età. É questo l'identikit dei nuovi pusher che si sono insediati all'Arcella e che in particolare hanno preso possesso di tre aree: San Carlo, Borgomagno e...