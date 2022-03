Aps, bando da 6 milioni per progettare il Sir 2, il tram da Rubano a Vigonza

PADOVA - Comincia la progettazione della linea più importante del tram, quella fra Rubano e Vigonza, il Sir 2. La prossima settimana sul sito di Aps holding sarà pubblicato il bando che vale 6 milioni di euro per aggiudicarsi non solo l’aggiornamento del progetto preliminare ma anche la redazione del progetto definitivo. Obiettivo accelerare l’iter dell’opera, finanziata con 335 milioni di euro dal Pnnr e fondi nazionali. Il Comune a gennaio ha avuto già un finanziamento di 30 milioni come anticipo, sia per le spese della gara che per l’acquisto dei nuovi mezzi.

I TEMPI

Il consiglio di amministrazione di Aps holding ha approvato il via al bando che parlando tecnicamente dovrà decidere “l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Per ridurre i tempi il bando riguarda l’affidamento della progettazione definitiva dell’opera, progettazione che verrà poi posta a base di un altro bando per l’appalto integrato, rivolto invece ad individuare l’operatore economico che procederà alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dell’opera.

I tempi del Pnrr si sa sono strettissimi. Entro il 31 dicembre 2023 via all’appalto. Entro giugno 2026 conclusione dei lavori. Così Aps ha ritenuto di fare un altro passo in avanti prevedendo, oltre all’aggiornamento del progetto preliminare a seguito delle indicazioni del dibattito pubblico, dei rilievi e delle indagini, anche la realizzazione della progettazione definitiva integrata con gli elaborati per il successivo appalto integrato.

LE MODALITÁ

Vincerà l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e sugli indirizzi Anac (l’Autorità anticorruzione). All’offerta tecnica andranno 80 punti su cento per premiare la proposta che offrirà le migliori garanzie sul versante qualitativo. L’offerta economica, invece, inciderà per il rimanente 20% e sarà valutata secondo la formula “bilineare”, suggerita dall’Anac per privilegiare la qualità tecnica. Un bando con una modalità differente da quello del Sir 3 che ha dato adito a “qualche” discussione.

I BENEFICI

Con la nuova linea i confini dell’est e dell’ovest saranno più vicini nel senso che dal capolinea di Rubano e Vigonza in venticinque minuti si potrà raggiungere il centro città (19 e 23 minuti rispetto al capolinea del 10) completando la direttrice nord-sud (Sir 1) e quella centro sud-est (Sir 3). Con una riflessione non secondaria. La domanda di mobilità nel 2040 è stimata in 25 milioni di spostamenti. Di questi, 17 milioni saranno di persone che lasceranno a casa la macchina oppure l’autobus preferendo il tram.

LE COMBINAZIONI

Alla fine saranno 8 le linee. Ma la cosa interessante è che le combinazioni dei percorsi arrivano a 22. Il punto di forza è proprio questo, il sistema combinato. Per andare al nuovo ospedale a Padova est si potrà prendere un diretto (due corse ogni ora) ma con le combinazioni si potrà prendere un mezzo che fa 8 corse all’ora come il Rubano-Vigonza e poi cambiare attendendo solo 3 minuti il nuovo tram. Da Voltabarozzo invece il nuovo policlinico sarà raggiungibile con 4 corse dirette ogni ora. Sulla direttrice Garibaldi-Corso del Popolo passeranno 22 corse l’ora con cinque linee intercettate e una capacità di quasi 4mila persone. Una capacità simile a quella della direttrice tribunale-fiera-Stanga che intercetterà sei linee passanti con 20 corse l’ora.

I MEZZI

Il mezzo è largo 2 metri e 20 rispetto ai 2,80 di un bus. Significa minor ingombro. Per il Sir 2 ne arriveranno 30: 10 a tre casse e 20 a quattro casse. Un solo deposito previsto, al capolinea di Rubano su 38mila metri quadrati, costerà 42 milioni. A proposito. I capolinea saranno costruiti in modo da ospitare anche le corriere che nelle ore di punta non entreranno in città ma si attesteranno lì (tranne alcune corse dirette alle scuole). Per Rubano si pensa alla zona dopo il Municipio e dietro il Mc Donald’s. Con un parcheggio auto da 400 posti.