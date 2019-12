Apple auricolari Bluetooth in vendita, ma erano falsi: in vendita al Centro Ingrosso Cina

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 2.526 auricolari Bluetooth contraffatti recanti il marchio Apple e denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica il titolare – di nazionalità cinese – del negozio presso il Centro Ingrosso Cina di Padova che vendeva l’illecita mercanzia.



La successiva perquisizione dell’esercizio commerciale confermava i sospetti dei militari, i quali si sono trovati di fronte a vetrine e magazzini colmi di auricolari artatamente contraffatti e destinati a essere proposti per l’acquisto in occasione del Natale come regali glamour del periodo. Sono questi, infatti, i prodotti maggiormente in voga tra i giovani teenager. I prezzi praticati sono risultati inferiori al valore di mercato dell’analogo prodotto originale e, quindi, competitivi ed appetibili, il tutto al fine di attirare e frodare i consumatori finali, con la conseguenza ulteriore di danneggiare la leale concorrenza e i commercianti onesti. I successivi approfondimenti hanno permesso di appurare che il negoziante importava tali articoli direttamente dalla Cina. Gli auricolari sono stati ritirati dal commercio e sottoposti a sequestro penale; il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e dovrà rispondere dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi nonché di ricettazione.



Gli interventi della Guardia di Finanza Patavina nel settore dell'Hi-Tech durante il 2019 sono stati complessivamente 14 e hanno portato al sequestro di oltre 130.000 dispositivi contraffatti (soprattutto auricolari).