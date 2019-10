di Maria Elena Pattaro

IL CASO DEL PADRE NEL VENEZIANO

LOZZO (PADOVA) - Spera di riottenere la sua ultima figlia, una bimba di 3 anni, anche se probabilmente il giudice la darà in affidamento a un'altra famiglia. Ma soprattutto spera di trovare un nuovo alloggio per lasciarsi alle spalle le tante difficoltà che negli anni le sono costate l'addio ad altri quattro figli, dati inuno dopo l'altro, contro la sua volontà. E neppure il sostegno del Comune ha potuto risolvere definitivamente una situazione dolorosissima.È la storia di unae del suo compagno, 45 anni. La coppia abita aed è seguita dall'avvocato Elena Petracca, a cui i due si sono affidati nella speranza di non vedersi strappare anche l'ultima figlia. Secondo il legale tutte le difficoltà dipendono dal. La casa in cui la 39enne abita insieme con il compagno è la stessa in cui vive anche l', insieme a un altro figlio. Gli appartamenti sono su piani distinti: maVasche da bagno arrugginite, frigoriferi rotti, biciclette, vecchi elettrodomestici e rottami di tutti i tipi ammassati in giardino e, all'occorrenza, anche nelle stanze. Tanto che lo scorso agosto l'amministrazione comunale