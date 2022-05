PADOVA - Il nuovo paradigma del lusso prende forma nel Palazzo Morgagni. L'edificio stile Liberty dalla nobile storia a un passo dal Prato della Valle sta per diventare la reggia dei vip. Sono partiti i lavori nel cantiere per trasformarlo in un residence esclusivo, per clienti esigenti e dai gusti raffinati che abbiano dalla loro parte un portafoglio adeguato. Dietro l'operazione una società partecipata da due noti imprenditori: Fabio Pesce e Flavio Campagnaro.

Michele Bano dell'agenzia immobiliare La Piramide, sta seguendo ogni fase delle attività, in particolar modo la commercializzazione delle unità immobiliari che verranno realizzate. La facciata rimarrà invece inalterata ed anzi impreziosita proprio per preservare la storicità del complesso che ha ospitato per decenni la Casa di Cura Morgagni.

LE TIPOLOGIE

Alla fine la residenza vedrà realizzato nel corpo centrale 18 appartamenti suddivisi in 3 vani scale, tutti dotati di ascensore, oltre a sei unità indipendenti tutte con giardino esclusivo. Le superfici saranno varie, il più piccolo degli appartamenti sarà di 160 metri quadrati mentre il maggiore di 360 mq. L'ultimo piano ospiterà 5 appartamenti che si distribuiranno su due piani impegnando anche il sottotetto con soppalchi e ballatoi con affaccio sui grandi soggiorni.

Il corpetto indipendente, a sinistra rispetto all'ingresso tradizionale, ospiterà due case singole accostate che si svilupperanno su due piani, di cui la più grande sarà di 342 metri quadrati. La prima guarderà l'ingresso, la seconda avrà il fronte strada e quello interno.

Proprio nella parte più interna, in un prolungamento dell'edificio centrale, libero dal vincolo dello stile liberty, nascerà una palazzina moderna divisa in: 281 metri a piano terra con giardino privato di altri 300 metri. Primo piano di 225 metri quadrati e secondo piano con una mansarda come appartamento di 300 metri quadrati.

Nell'altro lato, sempre di prolungamento, come una forma a diapason, saranno ricavate quattro villette a schiera dall'aspetto ammiccante d'inizio secolo, anch'esse dotate di giardino esclusivo. Tutte le unità saranno dotate di garage doppio, tutti fuori terra, e per chi ne avesse necessità ci saranno cantine e posti auto in aggiunta.

IL MAXI SALONE

Ma il corpo centrale sarà quello che affascina di più: «Avrà finiture di pregio - continua Bano - e la possibilità di personalizzazione delle finiture in fase di cantiere darà soddisfazione agli acquirenti di realizzare la casa dei loro sogni. Dai listoni in legno di grandi dimensioni al terrazzo alla veneziana, al resinato, impianti tecnologici di ultimissima generazione per un alto contenimento energetico. Gli ambienti saranno molto grandi: un salone può andare dai 50 ai 70 metri quadrati. Le cucine saranno separate e gli appartamenti avranno da due a quattro camere. I bagni saranno almeno due in zona notte e uno in zona giorno con possibilità di dedicarne uno agli ospiti. Tutti gli impianti di illuminazione saranno a tecnologia led e dominerà la domotica con impianti azionati a distanza.

LA PALESTRA

Per quanto riguarda altre finezze ci sarà una palestra ad uso dei residenti del complesso con sala attrezzata e un grande giardino interno piantumato. Gli ingressi dall'esterno saranno quattro e l'edificio centrale avrà tre scale indipendenti. Investimento 20 milioni di euro. L'acquisto? «Ovvio che un prezzo medio si aggirerà dai 4mila ai 5mila euro al metro quadrato a seconda dell'unità scelta». Facendo i conti andiamo per acquistare casa in Palazzo Morgagni bisognerà spendere da 1 a 2 milioni di euro.