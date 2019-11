​​È all'estero, ma scopre i ladri in casa attraverso i filmati della telecamera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE SAN NICOLÒ (PADOVA) - Furti a raffica l'altra sera a Ponte San Nicolò. Una banda di predoni è entrata in azione approfittando dell'oscurità e soprattutto del fatto che i proprietari delle abitazioni erano ancora fuori per lavoro o comunque per sbrigare le ultime commissioni della giornata. Siamo in una zona dove negli ultimi mesi il crimine non aveva quasi mai colpito. Sono diverse le irruzioni andate a segno, mentre in un paio di casi i ladri sono dovuti fuggire a mani vuote. L'area battuta dai malviventi è stata quella compresa tra via Ilaria Alpi, via Piave e via Alfieri. Una delle vittime, all'estero per lavoro, ma munito di telecamere all'interno della propria abitazione ha avvisato che vedeva i ladri all'interno. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo, ma i malviventi sono riusciti a defilarsi in tempo. Il bottino dei furti consumati è di qualche migliaio di euro, strumenti informatici e monili in oro.