PADOVA L'emergenza Covid mette l'acceleratore al mondo del digitale. Cresce l'app per la consegna gratuita a domicilio di farmaci e il consulto medico on-line. Con il protrarsi e il riacuirsi della pandemia, e mentre si stanno definendo le modalità operative delle vaccinazioni in farmacia, LloydsFarmacia rinnova ed amplia i servizi digitali offerti ai padovani. Prosegue la consegna gratuita a domicilio per tutti, nei mesi di aprile e maggio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati