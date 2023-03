Padova, il Comune cerca 10 apicoltori: avviso pubblico per concedere aree verdi per le arnie in città

PADOVA - Il Comune ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per concedere, ad apicoltrici e apicoltori, 10 aree verdi per l'installazione di altrettanti apiari. L'obiettivo è quello di sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale nonché di tutela ambientale.



Le dieci aree individuate hanno una superficie di circa 200 metri quadrati e sono dislocate in diversi punti della città, in zone per lo più semi-periferiche: area verde di via Boccaccio, parco Roncajette, via Sant'Orsola Vecchia, bosco Mortise, area verde di via Messico, bacino di laminazione di via Gerardo, parco dei Salici, parco Mela Rossa, area verde cavalcavia Montà, parco Alpini e bosco via Monticano.