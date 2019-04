Aperol, il cocktail dei fratelli padovani Barbieri compie 100 anni: party in tutta Europa

Aperol, icona dell'aperitivo italiano, nono nella lista dei cocktail più venduti al mondo, compie un secolo e lo celebra con una speciale bottiglia e festeggiamenti per l'estate 2019, partendo da Padova, città in cui il brand è nato.



Era infatti apparso per la prima volta alla Fiera Internazionale di Padova nel 1919: lo avevano creato i fratelli Luigi e Silvio Barbieri, i quali coniarono il nome prendendo ispirazione dal termine Apéro che, in francese, significa aperitivo. La loro era una ricetta semplice, segreta e invariata nel tempo: una combinazione perfetta di erbe e radici in infusione. Un mix di color arancione racchiuso nell'inconfondibile bottiglia che, per il centenario, sarà proposta in una serie di etichette limited-edition, ciascuna della quali sarà un pezzo unico .



In Veneto è l'aperitivo per antonomasia e lo spritz locale (Aperol con aggiunta di prosecco e selz o acqua gassata), accompagnato da 'stuzzichini', ha ormai attraversato i confini, diventando un must del life style anche Oltreoceano. Ora all'insegna dell'Aperol Spritz durante la prossima estate ci saranno party in tutta Italia e in alcuni Paesi sulla costa europea, tra cui Grecia e Malta, mentre Israele a maggio aprirà le danze, con postazioni per dj set, e anfibi, trasformati in bar, che arriveranno dal mare. In contemporanea uscirà 'Orange Chronicles', una graphic novel con 7 storie a fumetto ambientate in diversi decenni e in luoghi differenti del mondo, da Padova a New York, dove gli artisti hanno creato un mosaico di racconti, dalla commedia al suspense.

