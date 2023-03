Caduta improvvisa dall'ulivo, anziano riporta fratture ed emorragie: è grave

MONTAGNANA - Grave infortunio oggi, 23 marzo 2023, verso le 13 a Montagnana. Un uomo di 82 anni si trovava a fare alcuni lavoretti su un ulivo quando ad un tratto è caduto rovinosamente al suolo. I suoi lamenti sono stati uditi da alcuni familiari che dopo avergli prestato le prime cure, l'hanno trasportato a Montagnana al punto medico. Qui i sanitari, inutuendo la gravità della situazione hanno allertato il Suem 118 che ha subito mandato un elisoccorso. L'anziano dopo essere stato visitato è stato trasportato in ospedale. Presenta diverse fratture ed emorragie interne. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Non è dato sapere cosa abbia provocato l'improvvisa caduta. Si ipotizza una banale disattenzione, ma anche un improvviso mancamento. Di fatto l'anziano da sempre si muoveva nelle sue proprietà e non ha mai avuto problemi di sorta. Quanto accaduto oggi è quindi inspiegabile vista la sua decennale esperienza.